دي مينور يهيمن على أوجيه-ألياسيم ليفوز ببطولة روتردام للتنس

فاز الأسترالي أليكس دي مينور بسهولة 6-3 و6-2 على فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف الأول في البطولة، ليتوج للمرة الأولى في روتردام المفتوحة للتنس داخل القاعات اليوم الأحد، لينهي سلسلة انتصارات الكندي التي بلغت ثماني مباريات في مباراة استمرت 78 دقيقة.

وفاز دي مينور، الذي خسر نهائي بطولة روتردام في النسختين الماضيتين، أخيرا، ليحقق لقبه 11 في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين.

وقال دي مينور المصنف الثامن عالميا "نجحت في المرة الثالثة... كنت على بعد خطوة واحدة فقط في السنوات السابقة، لذلك أشعر بسعادة غامرة لتمكني أخيرا من رفع اللقب".

وأحبط دي مينور محاولات أوجيه-ألياسيم، بعدما أطلق ضربات خلفية عابرة للملعب من الخط الخلفي بعيدا عن اللاعب الكندي. ونجح اللاعب الأسترالي في كسر إرسال منافسه ليتقدم 4-2 مما ساعده على حسم المجموعة الأولى.

وارتكب أوجيه-ألياسيم، المصنف السادس عالميا الذي بلغ قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة مرتين، 12 خطأ في المجموعة الثانية، ليتمكن دي مينور من كسر إرساله مرتين ثم يحسم المباراة بإرسال ساحق مثالي.

وقال دي مينور بعد الفوز على أوجيه-ألياسيم للمرة الثانية في خمس مباريات "فيلكس، أنت منافس رائع. أنا متأكد من أننا سنلعب المزيد من النهائيات معا".