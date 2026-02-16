الرئيس التركي يؤجل زيارته إلى الإمارات بسبب وعكة صحية للشيخ محمد بن زايد

اطمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على صحة نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إثر وعكة صحية ألمت به.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، الأحد، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان بأن الرئيس أردوغان أعرب لنظيره الإماراتي عن حزنه إزاء الوعكة الصحية التي مر بها، وتمنياته بالسلامة له.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه أرجأ زيارته إلى الإمارات بسبب الوعكة الصحية التي مر بها آل نهيان، مؤكدا أنه سيجري هذه الزيارة في موعد آخر يحدد في الوقت المناسب.

وكان من المقرر أن يبدأ الرئيس أردوغان، غدا الاثنين، جولة خارجية تقوده إلى الإمارات وإثيوبيا.