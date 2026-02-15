نتنياهو: ترامب مصمم على استنفاد جميع الخيارات بشأن إيران وأنا متشكك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقادة الجالية اليهودية في افتتاح المؤتمر السنوي الـ51 لمهمة القيادة لرؤساء الهيئات اليهودية إلى إسرائيل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على استنفاد جميع الخيارات للتوصل إلى اتفاق مع إيران قبل اللجوء إلى القوة.

وأضاف نتنياهو أن ترامب يعتقد أن إيران لن تفوت فرصة التوصل إلى اتفاق بعد أن تعلمت الدروس من حرب يونيو 2025، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال نتنياهو: "لن أخفي عنكم أنني أعبر عن تشككي في أي اتفاق مع إيران، لأنه، بصراحة، إيران موثوقة في شيء واحد فقط.. أنهم يكذبون ويغشون".

وأضاف نتنياهو، بعد لقائه مع دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي، إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل إزالة كل المواد النووية المخصبة من إيران، وتفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، وتفكيك "محور الإرهاب" الذي أنشأته طهران في أنحاء المنطقة.

واقتبس نتنياهو من مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الشهيرة عن الاتحاد السوفيتي "ثق ولكن تحقق"، ونصح ترامب قائلا: "لا تثق. لا تثق، وتحقق دائما".

وبالتحول إلى غزة، قال نتنياهو إن إسرائيل شرعت في حملتها بعد مجزرة 7 أكتوبر 2023 بهدف ثلاثة أمور: إعادة جميع الرهائن، وتفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس، وتفكيك حكمها في القطاع.

وأضاف أن إسرائيل قد أضعفت بشكل كبير البنية التحتية لحماس، بما في ذلك تدمير شبكة أنفاق واسعة، قائلا إن "غزة لن تشكل تهديدا مرة أخرى أبدا".