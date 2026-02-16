المجر تسعى للحصول على شحنات خام النفط الروسي عبر كرواتيا

طلبت المجر من كرواتيا السماح بنقل شحنات خام النفط الروسي عبر خط أنابيب الأدرياتيكي، في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي يمر عبر أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان اليوم الأحد، إنه ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا وجها رسالة مشتركة إلى الحكومة الكرواتية في زغرب تتضمن هذا الطلب وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم إيقاف عبور النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي، في خضم هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط خلاف بين حكومتي بودابست وكييف بشأن تداعيات ذلك.

وتعتمد بودابست على خط أنابيب دروجبا، الذي يربط المجر بروسيا عبر أوكرانيا التي تمزقها الحرب، في تأمين معظم وارداتها النفطية.

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي.

وفي شهر نوفمبر الماضي، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إعفاء لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.