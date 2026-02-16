استهداف ميناء تامان الروسي وخزانات وقود في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة البحر الأسود

تعرضت المنطقة الساحلية الروسية على البحر الأسود لهجوم مكثف بالطائرات المسيرة خلال الليل، حيث لحقت أضرار بالبنية التحتية في ميناء "تامان" الروسي وخزانات الوقود، بحسب السلطات.

وقال حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، في منشور عبر تطبيق تليجرام، صباح اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية تصدت طوال الليل لطائرات مسيرة أوكرانية خلال الهجوم على الإقليم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف كوندراتيف أنه تم تسجيل أشد الأضرار في بلدة فولنا بمقاطعة تيمريوك، حيث يقع ميناء تامان.

وقال الحاكم إن الهجوم استهدف خزان وقود ومستودعات ومرافق الميناء.

وأضاف كوندراتيف أن فرق الإطفاء نشرت 126 فردا و34 وحدة من المعدات للسيطرة على عدة حرائق.

ونقل شخصان إلى المستشفى حيث يتلقيان الرعاية الطبية، وفقا لمسؤولين.

ويقع ميناء تامان على شبه جزيرة عبر المضيق المقابل لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

ويتعامل ميناء تامان، الذي كان قد تعرض لهجوم في ديسمبر الماضي، مع النفط وغاز البترول المسال والحبوب والأسمدة وغيرها من البضائع.

وفي سياق متصل، قال عمدة مدينة سوتشي، أندريه بروشونين، إن المدينة الساحلية تعرضت لواحد من أطول وأعنف الهجمات التي شهدتها حتى الآن.

وأفادت السلطات بوقوع أضرار طفيفة هناك وفي قرية يوروفكا قرب مدينة أنابا.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت في مؤتمر ميونخ للأمن إلى أنه ما زالت هناك تساؤلات عالقة بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لبلاده. كما تساءل زيلينسكي أيضا عن كيفية عمل فكرة المنطقة التجارية الحرة التي اقترحتها الولايات المتحدة، في منطقة دونباس، التي تصر روسيا على أن تتنازل عنها كييف من أجل السلام، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأعادت جين شاهين، العضوة البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، طرح مخاوف زيلينسكي.

وقالت للصحفيين في ميونخ اليوم الأحد: "سنأتي إلى هنا مجددا، ما لم تكن لدينا ضمانات أمنية حقيقية بشأن اتفاق السلام الذي سيتم تحديده أيا كان؛ لأن أحد الأمور التي نعرفها هي أن روسيا تأهبت، ليس من أجل اوكرانيا فحسب، بل لما وراء أوكرانيا"، وفقا لوكالة (أ ب).

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 68 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق بجنوب روسيا خلال الليل.

كما شن الجيش الروسي هجوما جديدا على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص في زابوريجيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وتشن روسيا حربا مدمرة على جارتها أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات. وتظل الأضرار الناجمة عن الهجمات الأوكرانية المضادة داخل روسيا محدودة في الغالب ومركزة على أهداف في قطاع النفط الروسي، مقارنة بالأضرار التي لحقت بأوكرانيا جراء الهجمات الروسية، والتي تشمل هجمات كبيرة على إمدادات الطاقة الأوكرانية.