أردوغان يتمنى النجاح لسفينة تنقيب تركية متجهة إلى الصومال

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن تمنياته بالتوفيق لسفينة الحفر "تشاجري باي" التي انطلقت إلى الصومال للقيام بأعمال تنقيب عن الطاقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس أردوغان، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أثناء حضور الأخير مراسم وداع السفينة بميناء طاش أوجو في ولاية مرسين، جنوبي البلاد.

ونشر بيرقدار مقطعا مصورا عبر حسابه على منصة "إكس"، للاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس أردوغان خلال مراسم الوداع.

وقال الرئيس أردوغان مخاطبا طاقم السفينة: "أسأل الله أن يجعل رحلتكم فاتحة للخير".

وشدد على أهمية هذه الرحلة التي ستستمر حتى شهر أبريل المقبل، معربا عن انتظاره من طاقم السفينة ومن الصومال "بشائر سارة وأخبارا طيبة".

كما عبر عن تمنياته بأن يساهم هذا المشروع في تعزيز سمعة سفن الحفر والتنقيب التركية عالميا.

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت سفينة الحفر التركية "تشاجري باي"، من ميناء طاش أوجو بولاية مرسين جنوبي البلاد، باتجاه الصومال، للقيام بأعمال تنقيب عن الطاقة، ومن المقرر أن تصل إلى البئر الذي ستبدأ أعمال الحفر فيه، خلال أبريل المقبل.

وتعد هذه المهمة الأولى للسفينة خارج تركيا.

ويبلغ طول سفينة تشاجري باي 228 مترا، وعرضها 42 مترا، وارتفاعها 114 مترا، وهي قادرة على تنفيذ عمليات حفر حتى عمق 12 ألف متر.

وبسبب ارتفاع برج الحفر لن تتمكن السفينة من الإبحار عبر قناة السويس، لذلك ستعبر البحر المتوسط من أوله إلى آخره، ثم تخرج إلى المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، لتتابع الإبحار بمحاذاة سواحل غرب إفريقيا، ثم تجتاز رأس الرجاء الصالح وصولا إلى الصومال.

وسترافق السفينة وحدات تابعة للقوات البحرية التركية، تضم السفن الحربية "تي جي غي سنجقدار" و"تي جي جي جوكوفا" و"تي جي جي بافرا".

كما ستشارك في المهمة سفن الدعم التابعة لأسطول الطاقة، وهي ألتان وكوركوت وسانجار، بهدف ضمان تنفيذ عمليات الحفر بشكل متواصل وآمن وفعّال.

وتعتبر تركيا الصومال أحد أهم شركائها في القارة الإفريقية، وتؤمن بأن التعاون بينهما في مجال الهيدروكربونات سيفتح أبواب مرحلة جديدة في المستقبل القريب.