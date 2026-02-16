إضراب عمال شركة الشحن الوطنية الإسرائيلية احتجاجا على خطط بيع الشركة

بدأ العاملون في شركة الشحن الوطنية الإسرائيلية، "زيم" لخدمات الشحن المتكاملة، إضرابا مفتوحا يوم الأحد احتجاجا على خطط بيع الشركة لعملاق الشحن الألماني "هاباج لويد"، محذرين من أن هذه الخطوة قد تهدد الجاهزية الوطنية لحالات الطوارئ.

ويأتي الإضراب في أعقاب بيان صدر عن شركة "هاباج لويد" في وقت سابق من يوم الأحد أكدت فيه وجود مفاوضات متقدمة للاستحواذ.

ولم يكشف البيان عن المبلغ، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة قدرت قيمة الصفقة المحتملة بأكثر من 5ر3 مليار دولار أمريكي.

وقال ممثلو النقابات إنه لم يتم استشارتهم بشأن البيع، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن الأمن الوظيفي. كما حذروا من أن الملكية الأجنبية قد تعرض قدرة إسرائيل على نقل الإمدادات الأساسية مثل الذخيرة والأدوية والغذاء خلال الأزمات للخطر، حيث تعتبر "زيم" أصلا استراتيجيا.

وردا على ذلك، أمرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف بمراجعة تداعيات الصفقة وقدرة الحكومة على التدخل من خلال "السهم الذهبي" الذي تمتلكه في الشركة، وفقا لبيان صادر عن مكتبها.

وذكر البيان أن هذا السهم الخاص يمنح الدولة حق الفيتو على تغييرات الملكية ويضمن قدرة الشركة على خدمة المصالح الوطنية في حالات الطوارئ.