هجمات مسيرات أوكرانية تتسبب في انقطاع الكهرباء بمنطقة بريانسك الروسية

تسببت هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في انقطاع جزئي للكهرباء والتدفئة في منطقة بريانسك بغرب روسيا، واصفة الضربات بأنها من بين الأعنف منذ بداية الحرب، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم الأحد.

وقال الحاكم ألكسندر بوجوماز على تليجرام إن الضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة تركت خمس بلديات وأجزاء من مدينة بريانسك بدون كهرباء وتدفئة.

وذكر أن غارات الطائرات المسيرة استمرت لأكثر من 12 ساعة وأنه تم إسقاط أكثر من 170 طائرة مسيرة.

ولطالما استهدفت روسيا نظام الطاقة في أوكرانيا بضربات صاروخية وبطائرات مسيرة منذ شن غزوها الشامل في عام 2022. وردا على ذلك، كثف الجيش الأوكراني هجماته بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، مع التركيز غالبا على منشآت معالجة النفط والغاز.

وتقع منطقة بريانسك بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهي من بين المناطق الروسية الأكثر تضررا من القصف عبر الحدود والضربات بالطائرات المسيرة خلال الصراع.