نظام عواصف يجتاح جنوب شرقي الولايات المتحدة مسببا تحذيرات من أعاصير

جلب نظام عواصف اجتاح الجنوب الشرقي للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تحذيرات من أعاصير في ميسيسيبي ولويزيانا، ثم استهدف أجزاء من جورجيا وفلوريدا، في وقت بدأ فيه سكان الشمال الشرقي يحصلون أخيرا على قسط من الراحة بعد أسابيع من درجات الحرارة شديدة البرودة.

وتم الإبلاغ عن بعض أعنف حالات الطقس في الجنوب بالقرب من مدينة ليك تشارلز في لويزيانا، حيث أدت الرياح العاتية الناجمة عن عاصفة رعدية إلى قلب مقطورة خيول وعربة استعراض لمهرجان "ماردي جرا"، وتدمير جسر ركاب في مطار وقذف مظلة معدنية من منزل نحو خطوط الكهرباء. ووثق موظفو هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الذين عاينوا المنطقة هذه الأضرار.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية عن انكسار وسقوط أعمدة كهرباء بالقرب من بلدات جينا وتشينيفيل ودونالدسونفيل في لويزيانا.

ولم يبلغ عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة، لكن تقارير الأضرار جاءت مع استمرار تحرك نظام العاصفة نحو أجزاء من جنوب جورجيا ومنطقة "بانهاندل" في فلوريدا، والتي كانت تحت مراقبة الأعاصير يوم الأحد.