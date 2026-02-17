مفاوضات جنيف بين موسكو وواشنطن وكييف تتواصل الأربعاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتواصل غدا الأربعاء، الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في مدينة جنيف السويسرية.

وانطلقت الجولة الثالثة من المحادثات، ظهر الثلاثاء، حيث عُقدت في أحد فنادق جنيف، واستمرت لأكثر من 4 ساعات.

وتُعقد هذه الاجتماعات، المغلقة أمام وسائل الإعلام، قبيل الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات غدا الأربعاء، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وترأس الوفد الروسي في الجولة الثالثة من المحادثات فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، فيما مثّل أوكرانيا وزير الدفاع رستم عمروف.

كما شارك عن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب جاريد كوشنر.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي يومي 23 و24 يناير الماضي، و4 و5 فبراير الجاري، بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.