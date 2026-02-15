ننشر أسماء قراء التراويح والتهجد بمسجد الإمام الحسين ومسجد مصر

كشفت وزارة الأوقاف عن خطتها التفصيلية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد الكبرى، من خلال تنظيم تلاوات قرآنية يومية، وإقامة صلوات التراويح والتهجد، بمشاركة قرّاء دولة التلاوة وكبار القراء، وذلك تحت إشراف مديرية أوقاف القاهرة.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تستهدف إضفاء أجواء روحانية مميزة داخل المساجد، مع إتاحة المتابعة للجمهور عبر البث المباشر لبعض الفعاليات على القنوات الفضائية والمنصات الرسمية.

مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

وأشارت الوزارة إلى أن مسجد الإمام الحسين يشهد عقد قرآن العصر يوميًا بين الأذان والإقامة، حيث يشارك في التلاوة عدد من قراء دولة التلاوة، من بينهم:زمحمد أحمد حسن القلاجي، شهاب أحمد حسن أحمد، خالد عطية عبد الخالق صديق، علي محمد مصطفى عبد الرحيم، محمد وفيق حسن صالح حسن، محمد أبو العلا عبد الحليم محمدين، وعبد الله عبد الموجود السيد إبراهيم، مع تخصيص الإمام أيمن درويش قارئًا احتياطيًا.

وأضافت الوزارة أن صلاة التراويح تُقام يوميًا بمشاركة قارئ من دولة التلاوة وآخر من كبار القراء، حيث يشارك من قراء دولة التلاوة كل من:أشرف سيف صالح عبد الله، وليد صلاح عطية محمد أحمد، رضا محمد رضا سكران، محمد محمد كامل عبد الحميد، خالد عطية عبد الخالق صديق، أحمد محمد محمد علي السيد، محمد وفيق حسن صالح حسن، محمود السيد عبد الله السيد، محمد أبو العلا عبد الحليم محمدين، وعطية الله رمضان أحمد بشندي.

أما كبار القراء المشاركون في صلاة التراويح بالمسجد فهم:

الشيخ أحمد نعينع، الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، الشيخ السيد الغيطاني، الشيخ طه النعماني، الشيخ عبد الناصر حرك، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ أحمد تميم، الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، الشيخ ياسر الشرقاوي، والشيخ حجاج الهنداوي.

كما تشهد ليالي المسجد مشاركة عدد من المبتهلين، من بينهم:

عبد اللطيف العزب وهدان، بلال مختار، محمد حسن العشري، حسين السيوفي، محمود هلال، محمد عبد السلام الحسيني، ويسري معتوق، مع تخصيص إبراهيم راشد مبتهلًا احتياطيًا.

وفي العشر الأواخر من الشهر الكريم، تُقام صلاة التهجد بمشاركة كبار القراء، حيث يشارك الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني في الليالي (21–23)، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض في الليالي (24–26)، والشيخ محمود علي حسن في الليالي (27–29)، إلى جانب مشاركة الشيخ أحمد تميم بالتناوب.

مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضافت الوزارة أن مسجد مصر يشهد بثًا مباشرًا يوميًا لأذان المغرب يسبقه قرآن المغرب، إلى جانب إحياء صلاة التراويح بمشاركة قراء دولة التلاوة، من بينهم: محمود السيد عبد الله السيد، أحمد شفيق أحمد عثمان، محمد سامي عبد الجليل محفوظ، رضا محمد رضا سكران، مصطفى عاطف، مهنا ربيع عبد المنعم مهنا، يوسف عبد العزيز عبد السلام السيد، عطية الله رمضان أحمد بشندي، مصطفى كمال أحمد أبو حامد، ومحمد سعيد محمد محمد عبد العليم.

مسجد العزيز الحكيم بالمقطم

كما تشمل الخطة مسجد العزيز الحكيم، حيث يتم تنفيذ جدول أسبوعي لصلاة التراويح بمشاركة عدد من قراء دولة التلاوة، من بينهم:محمد ماهر شفيق محمود الشناوي، أبو بكر سيد محمد جمعة، علي أحمد أحمد عثمان، محمد سامي محمد محمد سليمان، علي إيهاب علي عطية، أحمد جمال عبد الوهاب السيد، وعمر ناصر أحمد علي عبد العزيز، إلى جانب مشاركة كل من أحمد سيد رشاد عبد الحميد نايل ومحمد أحمد أحمد الدالي بالتناوب.

وأكدت وزارة الأوقاف أن جميع هذه الأنشطة تُنفذ تحت إشراف مباشر من مديرية أوقاف القاهرة، في إطار حرص الوزارة على حسن التنظيم والارتقاء بالرسالة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك.