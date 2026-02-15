جوتيريش: الشراكة مع الاتحاد الأفريقي أقوى من أي وقت مضى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت إن أفريقيا تخوض غمار بعضا من "أصعب التحديات" في العالم بعزيمة وإبداع وصمود.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام على هامش القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، أقر الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأفريقية لمعالجة تحديات التنمية.

وقال جوتيريش للصحفيين: "ليست معجزات، بل عمل عملي مستقر لحل مشاكل حقيقية في بيئة دولية أكثر استقطابا، وأقل قدرة على التنبؤ، وأكثر تقلباً من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة".

وأضاف أن القارة الأفريقية تشهد تقدما، "أحياناً بشكل غير متكافئ، وأحياناً ببطء، ولكنه يحدث".

ومسلطاً الضوء على "القوة والوعد الدائمين لأفريقيا"، شدد على أن الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "أقوى من أي وقت مضى"، مع تأكيد خاص على ثلاث أولويات، وهي السلام والأمن، والعدالة المالية، والعمل المناخي.

وقال جوتيريش: "تواجه أجزاء كثيرة من القارة أزمات عميقة ومعقدة، بما في ذلك السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنطقة الساحل، والقرن الأفريقي. هذه الصراعات لها جهات فاعلة متعددة، ومصالح متعددة، وطبقات متعددة".

ودعا جوتيريش إلى دعم عالمي أكبر لجهود أفريقيا لضمان السلام والأمن القاريين، مشيرا إلى أن "بعض هذه الجهود منهكة للغاية، وبعضها يفتقر إلى الموارد الكافية، ولكن لا يمكن لأي منها أن يعمل بناءً على الإرادة السياسية وحدها".

ووفقا لجوتيريش، تعد أفريقيا موطنا لبعض أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وقال إن أعباء الديون، وتكاليف الاقتراض المرتفعة، ومحدودية الوصول إلى التمويل طويل الأجل تعيق التقدم في التعليم والأنظمة الصحية وخلق فرص العمل.