مصادر لـ الشروق: تأجيل إعلان الفائزين في دولة التلاوة للأسبوع الأخير من رمضان

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الاحتفال الختامي لبرنامج دولة التلاوة، والذي يتضمن إعلان أسماء الفائزين، تقرر تأجيله إلى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، بدلًا من الموعد الذي كان مقررًا له بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك في إطار ترتيبات تنظيمية يجري الانتهاء منها.

وأوضحت المصادر أن الاحتفالية الختامية لبرنامج «دولة التلاوة» ستتضمن حضور عدد من الشخصيات الدينية والقيادات رفيعة المستوى، إلى جانب كبار علماء وقراء القرآن الكريم، وعدد من المسئولين وممثلي المؤسسات الدينية والإعلامية،

ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان عن تفاصيل احتفالية «دولة التلاوة»، وكشف الترتيبات النهائية الخاصة بالحفل الختامي، إلى جانب استعراض أبرز ملامح البرنامج ومعايير اختيار الفائزين، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسئولين بـوزارة الأوقاف.