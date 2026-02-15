عراقجي يشارك في محادثات غير مباشرة مع أمريكا في جنيف

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتوجه من طهران، اليوم الأحد، إلى جنيف حيث ستعقد الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وغادر عراقجي والوفد المرافق له إلى العاصمة السويسرية بعد أن أُجريت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في عُمان الأسبوع الماضي.

وستتولى عُمان دور الوسيط في محادثات جنيف، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية "إرنا" عبر قناتها على تطبيق "تليجرام".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات التي أجريت في سلطنة عمان في السادس من الشهر الجاري بالجيدة جدا ، مضيفا أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

من جانبه وصف عراقجي المحادثات بأنها بداية جيدة.

وجاءت المحادثات وسط حشد عسكري بحري أمريكي ضخم.

وانهارت محادثات مماثلة العام الماضي بعد أن شنت إسرائيل ما أصبح حربًا استمرت 12 يومًا على إيران، شملت قصف الولايات المتحدة لمواقع نووية إيرانية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد هدد مرارا باستخدام القوة لإجبار إيران على قبول قيود على برنامجها النووي، في حين قالت إيران إنها سترد بهجوم من جانبها. كما هدد ترامب إيران بسبب القمع الدموي للاحتجاجات الوطنية الأخيرة.

وحذرت دول الخليج العربية من أن أي هجوم قد يتسبب في اندلاع صراع إقليمي.

وأكدت إدارة ترامب أن إيران لا يمكن أن تقوم بأي تخصيب لليورانيوم تحت أي ظرف، وهو ما تقول طهران إنها لن توافق عليه.