اختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليتم حسم أسماء الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي.

وتمكن المصري البورسعيدي من حجز مقعده في دور الثمانية بعد الفوز على زيسكو يونايتد بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة، ليختتم مشواره في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر الزمالك الذي أنهى الدور برصيد 11 نقطة، ليصعد الفريقان معًا إلى ربع النهائي.

وسيواجه المصري في دور الثمانية أحد الفرق المتصدرة للمجموعات الثلاث الأخرى، والتي تضم اتحاد العاصمة الجزائري، والوداد البيضاوي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري.

وجاءت الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري (14 نقطة) وأوليمبيك أسفي المغربي (13 نقطة).

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي (15 نقطة) ومانياما يونيون الكونغولي (12 نقطة).

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري (15 نقطة) وأوتوهو الكونغولي (9 نقاط).