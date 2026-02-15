سابك السعودية توقع اتفاقية توريد مواد خام لتصنيع الإطارات في المملكة

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، اليوم الأحد، اتفاقية مع شركة المشروع المشترك بين "صندوق الاستثمارات العامة" وشركة بيريللي للإطارات الإيطالية، لتزويدها بمواد خام "مطاط البيوتادايين والكربون الأسود: بهدف تصنيع 5ر3 ملايين إطار سنويًا.

وقالت سابك في بيان لها اليوم الأحد، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار دعم (سابك) للصناعات التحويلية الوطنية وجهودها المستمرة في تمكين وتنمية المحتوى المحلي في المملكة من خلال مبادرتها للتوطين (نساند).

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها لتوريد مواد خام لتصنيع الإطارات محليًا في المملكة، ومن المقرر إنتاج الإطارات في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

يذكر أنه سيجري إطلاق علامة تجارية سعودية خاصة بالشركة لإمداد سيارات الركاب والشركات المصنعة للسيارات في المنطقة بالإطارات، إلى جانب تصنيع إطارات بيريللي.

وتعد شركة بيريللي الإيطالية، التي تأسست عام 1872 في ميلانو، خامس أكبر مصنع للإطارات في العالم ومتخصصة في الإطارات عالية الأداء للمركبات الاستهلاكية (سيارات، موتوسيكلات، دراجات)، وتشتهر بجودة منتجاتها، الابتكار، وشراكاتها مع كبرى شركات السيارات، وهي المورد الحصري للفورمولا 1 منذ 2011.