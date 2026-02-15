المؤبد لسائق توكتوك بتهمة التعدي على طفلة 5 سنوات في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لسائق "توكتوك" المتهم بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بإحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مع الحكم بتعويض مدني مليون وواحد جنيه.

واستمعت محكمة جنايات دمنهور، خلال جلسة اليوم الأحد، للطبيب الشرعي، ودفاع المجني عليها والمتهم، وطالب دفاع المتهم ببراءته.

وشهدت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، إذ قام سائق "التوكتوك" بالتحرش والتعدي الجنسي على الطفلة أثناء توصيلها إلى منزلها، وجرى تحرير المحضر اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة للمركز، تفيد أنه أثناء قيام "م.ج"، سائق توكتوك، 47 عامًا، بتوصيل ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات من الدرس إلى منزلها، قام بالتحرش بها، مشيرة إلى أن ابنتها أبلغتها بما حدث عقب عودتها.

وتمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وجرى عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة؛ لذا تم إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.