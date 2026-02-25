ترامب وإلهان عمر يتبادلان الاتهامات بشأن سياسات الهجرة خلال خطاب حالة الاتحاد

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنائبة الديمقراطية في الكونجرس إلهان عمر الاتهامات بخصوص سياسات الهجرة، أثناء خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه الأول.

وخلال الخطاب، الثلاثاء، وجه ترامب الاتهام إلى إدارات الحزب الديمقراطي بالفشل في حماية حدود الولايات المتحدة من المهاجرين غير النظاميين.

وقال: "أدعو جميع أعضاء الكونجرس للانضمام إلى إدارتي ولإعادة تأكيد مبدأ أساسي، فإذا كنتم توافقون على ذلك قفوا وأظهروا دعمكم، فمهمة الحكومة الأولى هي حماية المواطنين الأمريكيين وليس المهاجرين غير النظاميين".

وبينما وقف أعضاء الحزب الجمهوري، بقي الديمقراطيون جالسين، ما دفع ترامب إلى توجيه انتقادات لهم قائلاً: "يجب أن تخجلوا من أنفسكم".

وردت إلهان عمر بصوت مرتفع من مقعدها، قائلة: "قتلتم أمريكيين، فأنتم من يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم"، ليشير ترامب بعدها إلى عمر مرددا عبارة: "يجب أن تخجلوا من أنفسكم"، لترد النائبة على ترامب بنفس الجملة.

من جهة أخرى، أُخرج النائب الديمقراطي آل غرين من القاعة بعد رفعه لافتة كتب عليها "السود ليسوا قرودًا"، احتجاجًا على مقطع مصور سابق نشره ترامب تضمن إساءة للرئيس الأسبق باراك أوباما بتشبيهه بقرد.

وحظي غرين بتصفيق عدد من النواب الديمقراطيين أثناء إخراجه، فيما اعترض نواب جمهوريون على تصرفه.

ونهاية يناير الماضي أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا برصاص قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية خلال عمليات استهدفت مهاجرين في مدن مختلفة بالولايات المتحدة، بلغ 13 شخصا، توفي منهم 4.

وشهدت عدة مدن أمريكية يناير الفائت احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بالعنف المميت الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين.