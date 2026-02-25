ارتفاع معدل البطالة في النرويج إلى أعلى مستوى منذ 4 شهور في يناير

أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء النرويجي بشأن مسح للقوى العاملة، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في النرويج ارتفع في يناير لأعلى مستوى منذ 4 شهور.

وارتفع معدل البطالة المعدل فصليا من 4.3% في ديسمبر إلى 4.6% في يناير. وهذه هي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ سبتمبر 2025، عندما وصلت النسبة إلى 4.7%.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن عدد العاطلين ارتفع من 130 ألفا في الشهر السابق إلى 138 ألفا.

وانخفض معدل التوظيف من 69.5% في ديسمبر إلى 69.1% في يناير.

وظل معدل البطالة مستقرا عند 4.5% على أساس الاتجاه العام، مما يشير إلى أن ظروف سوق العمل القائمة لم تشهد تغيرا يذكر.