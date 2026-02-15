تامر مصطفى يعلن قائمة الاتحاد لمباراة الديربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة سموحة في ديربي الإسكندرية.

ويتقابل الفريقان مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، على ملعب ستاد الإسكندرية.

وشهدت القائمة غياب عبدالغني محمد ومحمد توني ونور علاء للإصابة بينما يغيب عبدالرحمن جودة للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

وفيما يلي قائمة الاتحاد:-

صبحي سليمان – محمود عبدالرحيم "جنش" – أحمد محمود – كريم الديب – عمرو صالح – مؤمن شريف – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – خالد عبدالفتاح – محمود عبدالعاطي "دونجا" – أبوبكر اليادي – عبدالرحمن بودي – محمد كناريا – محمود عماد – سيفوري إيزاك – محمد مجدي "أفشة" – فادي فريد – مابولولو – جون إيبوكا – يسري وحيد – عبدالرحمن مجدي.