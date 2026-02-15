وزير المالية اللبناني: نعمل على إعادة تنشيط القطاع المصرفي لاستعادة الثقة

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، إن لبنان عاش خلال السنوات الست الماضية ظروفا اقتصادية صعبة، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ خطوات حاسمة، ما أدخل البلاد في حالة "إنكار للأزمة".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أولى خطوات الخروج من الأزمة كانت الاعتراف بوجودها، وهو ما قامت به الحكومة الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد اللبناني تحول خلال الأزمة إلى "اقتصاد نقدي"، وهو وضع غير صحي ولا يمكن استمراره، مشيراً إلى أن ذلك أسهم في إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" لمجموعة مجموعة العمل المالي.

وشدد جابر على أن استعادة الثقة تتطلب إعادة تنشيط القطاع المصرفي، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال معالجة قضية المودعين عبر منحهم سندات دين صادرة عن مصرف لبنا.

ولفت إلى جانب إخضاع المصارف لعمليات تدقيق شاملة، وإلزامها بإعادة تكوين رساميلها، بحيث يستمر في العمل فقط من ينجح في استيفاء الشروط المطلوبة.