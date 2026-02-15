المستشار القانوني لرئيس حزب الوفد: إنهاء الخلاف بين البدوي ومنير فخري عبد النور

أعلن المستشار جميل سعيد، المستشار القانوني ومحامي الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، إنهاء الخلاف بين رئيس الوفد الدكتور السيد البدوي شحاتة ومنير فخري عبد النور.

وقال المستشار جميل سعيد في بيان له: إنه على أثر تكليفي من الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة التصريحات التي صدرت عن منير فخري عبد النور وتم نشرها على بعض المواقع الإلكترونية، فقد بادرت بإصدار بيان ردًا على تلك التصريحات. وعلى أثر ذلك تلقيت اتصالًا من الدكتورة إنجي سعيد، محامية منير فخري عبد النور، أبدت فيه رغبتها في إنهاء ما أسفرت عنه التصريحات الصادرة من موكلها من آثار. وتواصل الحديث بيننا، وانضم إلينا منير فخري عبد النور، الذي أكد انعدام أي نية لديه في الإساءة إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، وأن الخلاف خلاف في الرأي لا يقلل أبدًا من احترامه وتقديره له.

وأضاف المستشار جميل سعيد: على أثر ذلك تواصلت مع الدكتور السيد البدوي شحاتة مقترحًا إنهاء الخلاف عند هذا الحد، فوافقني على ما اقترحته، وبذلك يكون الخلاف قد زال بين الجانبين، ولا محل لأي محاولات من أي جانب لإثارة ما يدعو إلى خلافات مستقبلية.