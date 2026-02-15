بعد انتشار فيديو الاعتداء على "إسلام" شاب قرية ميت عاصم وإهانته، أثار تصرف عمدة القرية على الشاب بعدما صفعة على وجهه، الجدل والتساؤلات، حول ذلك الفعل.

وحسمت أسرة الشاب هذا الجدل، خلال حديثها مع "الشروق" حيث قالت الشقيقة الصغرى إن "هذا الفعل هدف لإنقاذ شقيقها من أيدي المتهمين ولا نلومه على شيء.. دول مكنوش هسيبوا إسلام".

بينما غضب عدد من الجيران من اعتداء العمدة قائلين إن هذا تصرف خاطئ حتى وإن كان هناك حسن نية، "فلماذا لم يخلع ملابسه ليستر إسلام بها، بدلا من الاعتداء عليه، وكيف لم يتدخل ويوقف أعمال هؤلاء المتهمين؟".

- لماذا لم يقاوم الشاب المتهمين؟



ومن جهته، قال محمد ع. صديق المجني عليه، لـ "الشروق" إن الشاب لم يقاوم المتهمين، بسبب الضرب المبرح الذي تعرض له، والذي تسبب في ضعف جسده، بالإضافة إلى تهديد المتهمين له بإيذائه وإيذاء والديه وأشقائه، بالإضافة إلى احتمالية تخديره في وقت الحادث.

وتابع الصديق أن الشاب وأشقائه يُعرف عنهم طيبة القلب وحسن الخلق: "ناس في حالهم وعمرهم ما عملوا مشاكل ماشين جنب الحيط" - حسب تعبيره.

- مطالبات بمحاكمة عاجلة: حق قرية بأكلمها

وخلال لقاء "الشروق" مع أسرة الشاب، حضر عدد من الجيران وأهالي القرية، بالزغاريد لدعم أسرة الشاب، وفرحا برجوعه سالما، وخلال ذلك تحدثوا مطالبين بالمحاكمة العاجلة ورد اعتبار المجني عليه.. مرددين "إحنا عايزن حق إسلام - ودا مش حقه وحده دا حق أهالي القرية كلها".

- مسيرة لرد اعتبار الشاب



وتكاتف المئات من أهالي القرية وساروا في شوارع القرية، حاملين الشاب إسلام على الأعناق بهدف رد اعتباره، وسط الزغاريد والهتافات الدعمه له نفسيًا، في انتظار محاكمة المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، لاستكمال رد اعتبار القرية بأكملها، حسب تعبيرهم.

- إحالة المتهمين للمحاكمة



وقررت النيابة العامة بمركز بنها إحالة 6 متهمين في الواقعة إلى محكمة الجنايات، وأخلت سبيل 3 متهمين في القضية من بينهم "الفتاة"، بعد نفي الشاب المجني عليه اتهامهم في الواقعة.

ووجهت النيابة العامة العامة للمتهمين اتهامات الخطف واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وهتك عرض الشاب، والتسبب في إصابته.

كانت النيابة العامة بالقليوبية استدعت الشاب المعتدي عليه بعد إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بعد التأكد من عدم صحة ادعاء خطف الفتاة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان الإصابات وملابسات التعدي عليه.

كما استمعت النيابة لأقوال المجني عليه، والفتاة، وإلى أقوال والدي الشاب وأشقائه، وعدد من شهود العيان من الجيران والأهالي الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث.

فيما أمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وفرغت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة.