مدافع الزمالك يتفوق لاعبي الدوري المصري برقم استثنائي

حقق حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك رقما مميزا على مستوى الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، يتفوق به على جميع لاعبي المسابقة.

ويشارك عبدالمجيد بانتظام مع الزمالك حيث يعد من العناصر الأساسية في الدفاع الأبيض، سواء مع المدرب الحالي معتمد جمال، أو سابقيه أحمد عبدالرؤوف ويانيك فيريرا.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة أندية الدوري على "فيسبوك" أن عبدالمجيد أكثر لاعبي الدوري، دقة في التمريرات بـ 85.76%، بواقع 729 تمريرة صحيحة.

وكان عبدالمجيد قد شارك مؤخرا في فوز الزمالك 2-1 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض إلى دور الثمانية من البطولة في صدارة المجموعة الرابعة.