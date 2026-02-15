ترامب: مجلس السلام سيكشف عن تعهدات بـ5 مليارات دولار لإعمار غزة في اجتماعه الأول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن أعضاء مجلس السلام الذي أنشأه مؤخرا تعهدوا بتقديم 5 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب، كما سيلتزمون بإرسال آلاف الأفراد للمشاركة في قوات الاستقرار والشرطة الدولية في القطاع.

وأوضح ترامب أنه سيتم الإعلان رسميا عن هذه التعهدات عندما يتم عقد أول اجتماع لأعضاء المجلس في واشنطن يوم الخميس المقبل.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن هذه التعهدات: "سيثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأكثر أهمية في التاريخ، ويشرفني أن أشغل منصب رئيسه".

ولم يذكر ترامب تفاصيل بشأن الدول الأعضاء التي قدمت تعهدات إعادة الإعمار، أو تلك التي ستشارك بأفراد في قوة الاستقرار.