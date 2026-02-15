المندوه: جوهر نبيل أبلغنا بمساندة الزمالك في أزمة أرض أكتوبر

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل جلسة مجلس إدارة النادي مع جوهر نبيل 'وزير الشباب والرياضة'.

وقال المندوه في تصريحات إذاعية:«المقابلة كانت إيجابية للغاية، وما أسعد مجلس الإدارة هو تأكيد كابتن جوهر نبيل على ضرورة التكاتف لانتشال نادي الزمالك من الأزمة المالية الحالية».

وأضاف:«تم التأكيد من وزير الشباب والرياضة على مساندة ومؤازرة الزمالك في أزمة أرض 6 أكتوبر، وقال إن الزمالك من حقه أن يكون لديه فرع ثانٍ لزيادة الموارد المالية للنادي، ووعد بحل الأزمة في أسرع وقت ممكن».

وواصل:«تم التأكيد على أن هدف الدولة في الفترة الحالية هو تمكين الأندية الشعبية من النجاح في الاستثمار، وأن يكون الدعم المادي من خلال العمل الاقتصادي والاستثماري للنادي بدلاً من الدعم المباشر من خزائن وزارة الشباب والرياضة».

واختتم:«سعداء جدًا ومتفائلون للغاية بما سيقدمه الوزير جوهر نبيل لنادي الزمالك للخروج من الأزمة المالية، وكذلك كافة الأزمات التي يعاني منها النادي».