إمام عاشور يعود للمشاركة مع الأهلي بعد نهاية عقوبته

عاد إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع النادي الأهلي، بعد العقوبة التي قضاها على خلفية أزمة غيابه عن سفر بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

وشارك إمام عاشور بديلًا في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبالتحديد في الدقيقة 65 بدلًا من مروان عطية.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة الأهلي وضيفه الجيش الملكي المغربي، في المباراة التي تجمع مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب إمام عاشور عن الأهلي منذ 27 يناير الماضي، حينما خاض آخر مباراة أمام وادي دجلة وفاز بها الأهلي 3-1، ثم تخلف عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

وعاقب الأهلي إمام عاشور بالايقاف لمدة أسبوعين والتدرب منفردًا، بالإضافة لغرامة مالية مليون ونصف جنيه.