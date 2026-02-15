ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بإرسال آلاف العناصر لقوة الاستقرار بغزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مجلس السلام يتمتع بإمكانيات غير محدودة.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «في أكتوبر الماضي، أطلقتُ خطةً لإنهاء الصراع في غزة نهائيًا، وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رؤيتنا بالإجماع. بعد ذلك بوقت قصير، سهّلنا وصول المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وضمنّا إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء منهم والأموات».

وتابع: «في الشهر الماضي، انضم إليّ نحو عشرين عضوًا مؤسسًا بارزًا في دافوس، سويسرا، للاحتفال بتأسيسه رسميًا، ولتقديم رؤية طموحة للمدنيين في غزة، ثم، في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة - السلام العالمي».

واستكمل: «في 19 فبراير 2026، سأنضم مجددًا إلى أعضاء مجلس السلام في معهد دونالد جيه ترامب للسلام في واشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء قد تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وخصصت آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة».

وصرح ترامب: «الأهم من ذلك، يجب على حماس الوفاء بالتزامها بالنزع الكامل والفوري للسلاح. سيثبت مجلس السلام أنه أهم هيئة دولية في التاريخ، ويشرفني أن أخدم كرئيس له».

