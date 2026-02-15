فارق النقطة يشعل صراعا خاصة في الدوري السعودي بنكهة إسبانية

يشهد الموسم الحالي للكرة السعودية منافسة شرسة داخل الملعب وخارجه، ما يجعله واحدا من أكثر المواسم إثارة لاسيما في السنوات الأخيرة منذ بداية عهد الصفقات الكبرى، وسيطرة صندوق الاستثمارات العامة السعودية على الأندية الكبري، الهلال والنصر والأهلي الاتحاد.

لكن منذ صيف 2023، بعدما بدأت الأندية في جلب صفقات كبرى، لم يكن التنافس على أشده مثلما هو الحال بالنسبة للموسم الحالي.

ويزيد هذا التنافس من قوة المواجهات لاسيما وجها لوجه بين الكبار، في ظل تصدر الهلال المسابقة برصيد 53 نقطة بفارق نقطة وحيدة فقط عن النصر الوصيف، بينما يلاحقهما الأهلي صاحب المركز الثالث ولديه 50 نقطة.

ومنذ بداية الموسم كان النصر على عرش الصدارة، لكنه تنازل عن عرشه بأكثر من تعثر متتالٍ، بداية من التعادل مع الاتفاق، ثم خسارة من الأهلي وبعد ذلك القادسية والهلال، ليوقف سلسلة انتصاراته بالفوز الصعب على الشباب.

ويتشابه هذا الصراع إلى حد كبير للغاية، مع ما تعرفه الكرة الإسبانية، وتحديدا في الموسم الحالي أيضا، إذ أن ريال مدريد كان متصدرا لكنه تنازل عن صدارته لصالح برشلونة الوصيف والغريم التقليدي، والذي بات يتصدر الليجا بفارق نقطة أيضا على غرار صدارة الهلال حاليا.

ويسير الفريقان من جولة إلى أخرى، الهلال وبرشلونة، سعيا لتوسيع الفارق أو الحفاظ عليه على أقل تقدير، أما النصر والريال فيحاولان تضييق الخناق وزيادة الضغط على المتصدر بانتصارات متتالية.

التفوق في الكلاسيكو

ربما يكون الفارق الأبرز بين الكرة السعودية ونظيرتها الإسبانية في الموسم الحالي، هو أن المواجهة المباشرة بين المتصدر والوصيف، حُسمت لصالح الأول، ففي ديربي الرياض فاز الهلال 3-1 على النصر، أما كلاسيكو برشلونة وريال مدريد فقد فاز الفريق الملكي 2-1، على مستوى الليجا.

وعلى غرار تألق مبابي مع ريال مدريد، فإن النصر الوصيف أيضا يعول كثيرا على تألق مثله الأعلى كريستيانو رونالدو، حيث أن النجم البرتغالي هو ماكينة أهداف العالمي هذا الموسم.

ويتشابه في المقابل الهلال المتصدر مع برشلونة نظيره في الليجا، حيث أن كلاهما لا يصدر هدافا في قائمة أفضل المُسجلين هذا العام، إذ اكتفى فيران توريس بتسجيل 12 هدفا، اي ما يقرب من نصف أهداف مبابي، بينما يتصدر قائمة هدافي الزعيم بنزيما المنتقل إليه من الاتحاد وله 11 هدفا، أغلبها بقميص فريقه السابق.