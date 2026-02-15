كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل البطالة في الحضر خلال الربع الرابع من عام 2025 ليبلغ 9.7% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.1% في الربع السابق، ومقارنة بـ 8.9% في الربع المماثل من العام السابق، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، انخفض معدل البطالة في الريف خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر عام 2025 يصل إلي 3.4% من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 3.6% في الربع السابق ومقابل 4.5% في الربــع المماثل من العام السابق.

ووفقا للإحصاء، سجل عدد المتعطلين 2.152 مليون متعطل بنسبة 6.2% من إجمالي قوة العمل، منهم 1.019 مليون ذكور، و1.133 مليون إناث، مقــابـل 2.229 مليون متعطل خلال الربع السابق بانخفاض قـدره 77 ألف متعطل بنسبة 3.6%، وزيادة قدرها 22 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1%.

وبحسب الإحصاء، ارتفع تقدير حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2025 ليسجل نحو 34.829 مليون فرد، مقابل 34.727 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.3%.

وأشار الإحصاء إلى أن قوة العمل في الحضر خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر عام 2025 بلغت 15.193 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 19.636 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.903 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 7.926 مليون فرد .