رئيس الوزراء الباكستاني يتوجه إلى النمسا في زيارة رسمية تستمر يومين

غادر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إلى فيينا، عاصمة النمسا، صباح اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر يومين، بناء على دعوة من المستشار النمساوي كريستيان شتوكر.

ويضم الوفد الباكستاني الذي يرافق رئيس الوزراء شهباز شريف، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيناتور إسحاق دار ووزير الإعلام والإذاعة الاتحادي عطا الله تارار والمساعد الخاص طارق فاطمي، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الأحد.

وخلال إقامته في فيينا، سيعقد رئيس الوزراء محادثات ثنائية وعلى مستوى الوفود مع المستشار شتوكر في المستشارية الاتحادية. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وسيرأس رئيس الوزراء الباكستاني والمستشار النمساوي أيضا بشكل مشترك اجتماعا لشخصيات بارزة في عالم الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار بين باكستان والنمسا.