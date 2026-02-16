كاف يفتح تحقيقًا في أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي بشأن الأحداث غير المقبولة التي شهدتها مباراة النادي الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في القاهرة مساء الأحد 15 فبراير 2026.

واعترض نادي الجيش الملكي رسميًا على تصرفات بعض الجماهير، مطالبًا بفرض عقوبات صارمة على جماهير الأهلي.

وقال كاف في بيان رسمي، االيوم، لإثنين: «يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشدة الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026».

وأضاف في ختام بيانه: «أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأمر إلى اللجنة التأديبية للتحقيق فيه، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عنه».

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الكاف على فرض الانضباط داخل الملاعب الإفريقية، وضمان سير المباريات في أجواء آمنة تعكس الصورة الحضارية لكرة القدم في القارة.