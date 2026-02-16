متحدث الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات لا ينفصل عن مصالحنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، إن رفع العقوبات "مسألة لا تنفصل عن مصالحنا"، مشيرا إلى أن الشائعات المتداولة بشأن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة "لا أساس لها من الصحة".

وقال بقائي إن "مستوى التخصيب وكميته وعدد أجهزة الطرد المركزي التي سنمتلكها أمور لم نتوصل بعد إلى تفاصيلها"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "أفضل وصف لهذه الأحاديث المتداولة على إكس وفي وسائل الإعلام هو -تكهنات لا أساس لها من الصحة".

وأوضح: "لن نتطرق إلى التفاصيل في وسائل الإعلام، فالتفاصيل تُناقش داخل قاعة المفاوضات. لا يوجد أي أساس حقيقي لأي من الحالات التي ذكرتموها والتي اطلعت عليها في وسائل الإعلام".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن "إطار مواقفنا واضح تماما. إيران عضو ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقد قبلت بالواجبات والحقوق".

وتابع: "حقنا، وفقًا للمادة 4 من المعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية هو الاستخدام السلمي للطاقة النووية والذي يُعد التخصيب جزءًا منه".

وتأتي تصريحات بقائي في الوقت الذي التقى فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في جنيف.

وقال جروسي، خلال منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "انتهيتُ للتو من مناقشات فنية معمقة مع وزير الخارجية الإيراني تحضيرا لمفاوضات هامة مقررة غداً في جنيف".

ووصل عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.