حماس: الاحتلال يمارس خرقا فاضحا لآليات تشغيل معبر رفح

نوهت حركة «حماس» أن الاحتلال يمارس خرفاً فاضحاً لآليات تشغيل معبر رفح التي تضمّنها اتفاق وقف إطلاق النار، كما يرتكب انتهاكات ممنهجة ضدّ العائدين إلى قطاع غزَّة، شملت صنوفاً من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، إنَّ عدم التزام الاحتلال بالأعداد المقرَّرة يومياً مغادرتها أو عودتها إلى قطاع غزَّة، يضع حياة آلاف المرضى والمصابين الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج أمام خطر حقيقي يهدّد حياتهم.

وحمّلت الاحتلال المسئولية الكاملة عن استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار، ومواصلة التحكّم في آلية الدخول والخروج من معبر رفح، داعية الوسطاء والدول الضامنة إلى تحرُّك عاجل يضع حداً لهذه الخروقات، ويُلزم الاحتلال بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي الإنساني.

وجدّدت التأكيد أنَّ «انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضدَّ العائدين إلى قطاع غزَّة، واستخدامه عصابات وميليشيات خارجة عن القانون في التحقيق مع العائدين وإرهابهم وتهديدهم، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وكسر إرادة شعب فلسطين، والتمسّك بأرضه وحقوقه المشروعة».

من ناحية أخرى، تستعد السلطات المصرية لاستقبال الدفعة الحادية عشرة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، ضمن جهودها المواصلة لتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء.

وأنشأت وزارة الصحة نقطة طبية في معبر رفح البري من الجانب المصري، لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات عن طريق سيارات الإسعاف المجهزة.

وغادرت خلال الأيام الماضية 10 دفعات من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، بينما استقبلت مصر عددا من الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.