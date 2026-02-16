القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني تجري مناورات بمضيق هرمز

أجرت القوات البحرية في الحرس الثوري، اليوم الاثنين، مناورات في مضيق هرمز، وذلك تحت إشراف ومراقبة ورصد ميداني من قبل القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء باكبور.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية، تهدف المناورات لاختبار جاهزية الوحدات العملياتية التابعة للبحرية الإيرانية، ومراجعة خطط الأمن الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، وسيناريوهات العمل العسكري المضاد في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة في منطقة مضيق هرمز.

وذكرت الوكالة أن «الردود السريعة والحاسمة والشاملة لقوات الحرس الثوري الإيراني العملياتية على مخططات الأعداء، يشكل محور التدريبات الاستخباراتية والعملياتية للوحدات المنتشرة في هذا التمرين».

وأظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة أمس الأحد، بواسطة القمر الصناعي الأوروبي «سينتينيل-2» حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» تبحر على مسافة تقارب 280 كيلومترا شرق سواحل سلطنة عمان، ونحو 700 كيلومتر جنوب السواحل الإيرانية، ضمن نطاق بحر العرب.

وتأتي هذه المعطيات في سياق متابعة تحركات القطع البحرية الأمريكية في المنطقة عبر صور الأقمار الصناعية وبيانات ملاحية مفتوحة المصدر، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

ويبلغ طول «أبراهام لينكولن» 333 مترا ويصل عرضها إلى 77 مترا، وهي تزن أكثر من 104 آلاف طن.

وبإمكان هذه الحاملة استيعاب 90 طائرة ويصل مسطح طيرانها إلى 18 ألفا و900 متر مربع، وهي تعمل بمفاعلين نوويين يغنيانها عن التزود بالوقود لمدة 20 عاما، والإبحار بسرعة 56 كيلومترا في الساعة.

ويجري تشغيل الحاملة عبر طاقم يضم 5680 فردا، بينهم 3200 من البحرية و2480 من القوات الجوية، وهي مزودة بأنظمة رادار ثنائية وثلاثية الأبعاد، ومنصات وأنظمة دفاع صاروخية لمواجهة الصواريخ المضادة للسفن والمروحيات.

وشاركت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» خلال عام 2024 في تنفيذ مهام عسكرية دعما لعمليات استهدفت الحوثيين، ضمن نطاق مسئولية القيادة المركزية الأمريكية.