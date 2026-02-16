وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي بمعاداة السامية

شن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، هجوما حادا على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال خطابه في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، الذي عُقد في القدس المحتلة، وصف ساعر ألبانيزي بأنها "معادية للسامية"، ودعا إلى إطلاق هجوم إعلامي ضدها وضد جهات معادية أخرى، بحسب زعمه.

ووفقا للقناة ١٤ الإسرائيلية، تطرق ساعر في كلمته إلى تصريح لألبانيزي أدلت به الأسبوع الماضي، قالت فيه إن "للإنسانية الآن عدوا مشتركا"، في إشارة إلى إسرائيل.

وقال ساعر: "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وجه ما لا يقل عن خمسة وزراء خارجية أوروبيين انتقادات حادة لألبانيزي ودعوها إلى الاستقالة"، مضيفا بلهجة حادة: "إنها معادية للسامية".

وشدد ساعر على ضرورة تغيير النهج في المواجهة الدبلوماسية، قائلا: "أعتقد أننا ملزمون بأن نكون في موقع الهجوم لا الدفاع.. يجب نزع الشرعية عمن ينزعون عنا الشرعية"، على حد تعبيره.