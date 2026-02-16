ضبط 509 قطع أثرية بحوزة عامل في أسيوط بقصد الاتجار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة والآثار، في ضبط شخص بحوزته 509 قطع أثرية بمحافظة أسيوط، بقصد الاتجار بها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، قيام عامل مقيم بمركز القوصية بحيازة قطع أثرية للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على 509 قطع أثرية. وبمواجهته، اعترف بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أفادت بأن جميع القطع أثرية، وتعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها، حفاظًا على ثروة البلاد وتراثها القومي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات