شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية في مصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة منال عوض وزيرة وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأدى اليمين الدستورية المحافظون الجدد للمحافظات المختلفة، إلى جانب عدد من نواب المحافظين، وذلك في إطار حركة المحافظين الأخيرة التي تستهدف دعم كفاءة العمل التنفيذي وتعزيز جهود التنمية بالمحافظات.

وعقب أداء اليمين، التُقطت صورة تذكارية للمحافظين ونوابهم مع الرئيس، قبل أن يعقد اجتماعًا موسعًا معهم بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة. واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بالمحافظين ونوابهم وتهنئتهم، مؤكدًا أهمية حسن استغلال الموارد والإمكانات المتاحة بكل محافظة لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام، مشددًا على الدور المحوري للمحافظ في العمل التنفيذي، وضرورة أداء المهام بإخلاص وتفانٍ بعيدًا عن المجاملات، مع الإلمام الكامل بتفاصيل القضايا والمشكلات والاستفادة من نواب المحافظين وكوادر الأجهزة التنفيذية، مع مراعاة خصوصية كل محافظة، مؤكدًا أن نجاح المحافظ ينعكس مباشرة على مصلحة الدولة ككل.

وصرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدّد على أهمية التواصل المستمر بين المحافظين ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، وحسن إدارة الموارد والمعدات المتاحة، وتعزيز التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، مع الالتزام بالشفافية والتواصل الدائم مع الحكومة وأعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة الاهتمام بملفات تقنين المخالفات، ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، وانتظام العملية التعليمية، ونشر ثقافة الرياضة وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني، إلى جانب الإشراف المباشر على حملات النظافة، والانتهاء من المشروعات المرتبطة بمبادرة “حياة كريمة”، ومتابعة عمل المخابز والتواجد الميداني المستمر لتذليل مشكلات المواطنين.

كما أكد الرئيس أهمية الإشراف الفعّال على مشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والترع، ومعالجة العشوائيات والمخالفات، والاهتمام بالتخطيط العمراني والهوية البصرية، فضلًا عن تنمية الموارد المحلية وتنفيذ المشروعات بالمحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المحافظات السياحية وتشجيع الاستثمار بما يعزز دورها في تنشيط السياحة.