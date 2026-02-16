أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج 3 دورات تدريبية لكوادر أمنية من دول الكومنولث

نظمت أكاديمية الشرطة حفل تخرج 3 دورات تدريبية للكوادر الأمنية من دول "الكومنولث"، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

واختتمت فعاليات الدورات بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وحملت الدورات أرقام (31)، (32)، (33)، في مجالات "حماية المدنيين بمناطق الصراع"، و"الأمن والسلامة في بيئة العمل الميداني الخطرة"، و" دور المرأة كعنصر شرطي أو مدني في مهام حفظ السلام"، بمشاركة 27 متدربًا من الكوادر الأمنية يمثلون 7 دول من دول الكومنولث.

وخلال الاحتفال، نقل اللواء دكتور نضال يوسف مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكدا اهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، وحرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية متطورة للكوادر الأمنية من الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تنمية قدراتهم بأسلوب علمي حديث يدعم تحقيق الأمن والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا متكاملًا، تضمن أحدث المستجدات في مجالات التدريب الأمني المختلفة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين المتخصصين.

من جانبهم، أعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية، ممثلة في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، لما لمسوه من احترافية عالية في تقديم المعارف والمهارات والخبرات الأمنية، مؤكدين أن ما تلقوه من تدريب سيكون له بالغ الأثر في دعم قدراتهم بمجال العمل الأمني.

وفي ختام الاحتفال، تم تكريم المتدربين ومنحهم شهادات التقدير.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الكيانات الأمنية بالدول الشقيقة والصديقة، وتطوير البرامج التدريبية، والارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.