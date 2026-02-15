رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني: الحرب مع طهران ستكون عبرة لـ ترامب

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبدالرحيم الموسوي، إن الحرب الأمريكية ضد إيران ستتحول إلى عبرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال الموسوي، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة: «إن تصريحات ترامب، الذي يدّعي أنه قوة عظمى، لا تليق برئيس، وهي تصريحات عبثية».

وأضاف: «إذا كان ترامب ينوي القتال، فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟!»، منوهًا أن «أي معركة مع إيران ستمنع ترامب من ممارسة الهيمنة مرة أخرى في العالم»، بحسب تعبيره.

وأكمل: «على ترامب أن يعلم أنه إذا شن حربا، ستصبح هذه الحرب له عبرة وستعلمه درسًا تاريخيًا حتى يسكت من عربدته في العالم».

وتجري الترتيبات لعقد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف السويسرية الثلاثاء المقبل بوساطة عُمانية، لبحث الملف النووي وجهود التهدئة.

وفي 6 فبراير الجاري، استضافت سلطنة عمان مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، وأعلن ترامب -مساء اليوم ذاته- عقد مفاوضات جديدة «في وقت مبكر» من الأسبوع المقبل، دون تحديد تاريخ بعينه.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل عسكريا، وتتوعد بالرد على أي هجوم، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.