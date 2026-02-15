التنمية المحلية: غلق المنشأة أسبوعين ومراجعة التراخيص عقوبة عدم إعلان أسعار السلع

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك توجيهات من الوزارة لجميع المحافظات باتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات الرقابية والخدمية لضمان توفير السلع والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس السبت، أن التوجيهات تضمنت تشديد الرقابة لمراجعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح، إلى جانب ضبط الألعاب النارية، لما تمثله من خطورة على صحة وسلامة الأطفال.

وأشار إلى أن الحملات تُنفذ من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية وأجهزة الشرطة، للحد من انتشار بعض الألعاب التي تنتج بشكل غير رسمي، مع التشديد على استمرار هذه الحملات بشكل يومي لضبط المخالفات أولًا بأول.

وتابع أنه يتم اتخاذ إجراءات متدرجة في حال وجود مخالفات من عدم إعلان أسعار على سبيل المثال، قد تصل العقوبة إلى غلق المنشأة لمدة أسبوع أو اثنين، مع مراجعة التراخيص قبل إعادة الفتح، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق.

وشدد على استمرار المتابعة من خلال مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة على مستوى المحافظات، للتدخل الفوري إزاء أي مخالفات، سواء ما يتعلق بالألعاب النارية أو أي تجاوزات أخرى.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من خلال مبادرة «صوتك مسموع» على الرقم 01200353111، مشددًا على أن الوزارة تدعم احتفالات المواطنين بالشهر الكريم، مع الحرص على توفير بيئة آمنة ونظيفة، حيث تم توجيه المحافظات بإصلاح أعمدة الإنارة وتكثيف حملات النظافة اليومية، خاصة في محيط المساجد.