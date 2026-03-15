منتخب اليد يطير إلى ألمانيا الثلاثاء لمواجهة الماكينات وديًا

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الألماني يومي 19 و22 من الشهر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لبطولة العالم لكرة اليد 2027 المقرر إقامتها في ألمانيا.

ويترأس البعثة خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، حيث تأتي المباراتان ضمن خطة الجهاز الفني للاحتكاك بمدارس أوروبية قوية ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

وكان المدير الفني الإسباني لمنتخب اليد بسكوال قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد علي، عبدالرحمن حميد.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا، بلال إبراهيم.

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح.

صانع الألعاب: يحيى الدرع، سيف الدرع، أحمد خيري.

الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: عمر كاستيلو، محمد عماد «أوكا».

الدائرة: إبراهيم المصري، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز «جدو».

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كلًا من:

الإسباني بسكوال مديرًا فنيًا، وفيرناندو باربيتو مدربًا عامًا، وفينيو لوزارت مدربًا لحراس المرمى، وإيفان باسكي محللًا للأداء، وروجيه فونت مدربًا للياقة البدنية، والدكتور أحمد رمضان أخصائي علاج طبيعي، ومحمود سعيد مديرًا إداريًا.

تجدر الإشارة الي ان مواجهة منتخبنا لنظيره الألماني تحظي باهتمام كبير كونها مباراة من العيار الثقيل بين الفراعنة ابطال أفريقيا ، والمنتخب الألماني وصيف بطل اوروبا

وتأتي هذه المواجهات الودية ضمن خطة الإعداد المبكر للفراعنة من أجل الظهور بأفضل مستوى في بطولة العالم المقبلة