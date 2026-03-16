ترامب يهاجم حلفاء واشنطن: حمينا بلادكم سنوات ولم ترسلوا سفنا لحماية مضيق هرمز

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حلفاء الولايات المتحدة الذين رفضوا دعواته لإرسال سفن حربية للمساعدة في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، معتبرا أنهم لم يظهروا ما يكفي من الولاء لواشنطن رغم تلقيهم دعما أمنيا منها لعقود.

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، اليوم الاثنين،: "أخبرتني دول عديدة أنها في طريقها للمشاركة"، من دون أن يسمي أيا منها، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "بعضهم متحمس جدا لذلك، وبعضهم ليس كذلك. هناك دول ساعدناها لسنوات طويلة جدا. لقد حميناها من مصادر تهديد خارجية خطيرة، لكنها لم تكن متحمسة كثيرا. ومستوى الحماس يهمني".

وكان ترامب قد حاول إقناع دول أخرى بالمساعدة في تأمين مرور ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي المتنازع عليه، لكن حلفاء الولايات المتحدة حتى الآن إما لم يلتزموا بموقف واضح أو رفضوا طلباته بشكل صريح.

وقال الرئيس الأمريكي خلال الفعالية: "لدينا بعض الدول التي يوجد فيها 45 ألف جندي أمريكي، جنود عظماء، يحمونها من الأخطار، وقد قمنا بعمل رائع".

وأضاف: "وعندما نسألهم: هل لديكم كاسحات ألغام؟ يجيبون: نفضل ألا نتدخل في الأمر".

ووصف ترامب المهمة البحرية المحتملة بأنها "أمر بسيط جدا"، وذلك رغم استمرار إيران في إطلاق مقذوفات باتجاه ناقلات النفط.

كما قال ترامب إنه كان يعلم مسبقا أن حلفاء الولايات المتحدة لن يهبوا لمساعدتها.

وأضاف: "كنت دائما من المنتقدين لفكرة حماية الدول، لأنني أعلم أننا سنحميهم، لكن إذا احتجنا يوما إلى المساعدة فلن يكونوا موجودين من أجلنا. لقد عرفت ذلك منذ فترة طويلة".