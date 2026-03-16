جنوب أفريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لقطع علاقاتها مع إيران

أكدت جنوب أفريقيا أنها لا ترى مبررا لقطع علاقاتها مع إيران، رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة في ظل التوترات الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة.

وقال المدير العام لإدارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، زين دانجور، إن بلاده "لا تملك أي سبب لقطع العلاقات مع إيران"، وذلك بعد تقارير إعلامية نقلت عن السفير الأمريكي الجديد قوله إن علاقات بريتوريا مع طهران تعيق تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ورفض دانجور أيضا مطالب أخرى لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من بينها سحب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية، إضافة إلى إلغاء قوانين تمكين السود أو قبول برنامج لجوء مخصص للبيض.

وكان ترامب قد فرض في أغسطس الماضي رسوما جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من جنوب أفريقيا، وهي خطوة قد تهدد عشرات الآلاف من الوظائف في بلد يعاني فيه نحو ثلث السكان من البطالة.

وأوضح دانجور أن بلاده ليست متساهلة تجاه سياسات إيران، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس، سيريل رامافوزا، انتقدت طهران سابقا بسبب تعاملها مع الاحتجاجات في يناير، وكذلك بسبب مهاجمتها لجيرانها خلال الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن جنوب أفريقيا لا يمكن أن تنجر إلى "سياسة مناطق النفوذ" التي تحاول القوى الكبرى جر الدول إليها، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية.

وقال السفير الأمريكي الجديد لدى جنوب أفريقيا، ليو بوزيل، إن ارتباط جنوب أفريقيا بإيران يمثل عقبة أمام إقامة علاقات جيدة مع واشنطن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تراجع غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، بعد أن اتهم ترامب حكومة جنوب أفريقيا ذات الأغلبية السوداء باضطهاد الأقلية البيضاء وترويج مزاعم عن مصادرة أراضي المزارعين البيض، وهي ادعاءات نفتها الحكومة في بريتوريا مرارا.