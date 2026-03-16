الداخلية العراقية توضح ملابسات هجوم بطائرة مسيرة على فندق بالعاصمة بغداد

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانًا إلحاقًا بالبيان الصادر بشأن الحادث الذي وقع قرب فندق الرشيد في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان: «بعد قيام فرق الأدلة الجنائية المختصة بإجراء الكشف الموقعي والفني، تبيّن أن طائرة مسيّرة اصطدمت بالسياج العلوي للفندق دون أن تسفر عن أي خسائر بالأرواح البشرية أو أضرار مادية تُذكر».

وأضافت أن الجهات المختصة تواصل إجراءاتها التحقيقية والفنية لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجددت الوزارة إدانتها الشديدة لأي محاولة لاستهداف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، مؤكدة أن هذه البعثات تعمل ضمن الأطر القانونية وتحظى بالحماية الكاملة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، وأن استهدافها يعد عملاً مرفوضاً يمس سيادة القانون ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وأكدت الداخلية العراقية استمرار جهودها في حماية البعثات الدبلوماسية والمقار الحيوية، وملاحقة كل من يحاول الإخلال بالأمن والاستقرار في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية أن فرق الدفاع المدني تعاملت، مساء اليوم، مع مقذوف سقط فوق سطح فندق الرشيد في العاصمة بغداد.

وفور تلقي البلاغ، تحركت مفارز الدفاع المدني والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المقذوف ومعالجة الموقف بشكل فوري ومهني وفق الإجراءات المعتمدة، وتأمين المكان بالكامل.