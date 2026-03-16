الأردن يدين سقوط صاروخ في الإمارات ومقتل أحد المدنيين

دان الأردن اليوم الاثنين، بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني الذي أدّى إلى سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في دولة الإمارات، وأسفر عن مقتل أحد المدنيين.

وأكّدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.

وشددت على تضامن الأردن المطلق مع الإمارات الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي…

وأعلنت أبو ظبي مقتل شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية. وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادث ناتج عن سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفر بعضها عن قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، منها موانئ ومصافٍ للنفط.

وبلغ عدد الهجمات الإيرانية خلال 16 يوما على دول الخليج والأردن، أكثر من 3810 صواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين، وفق حصيلة مستندة إلى بيانات رسمية حتى مساء أمس الأحد.

وتعد الإمارات الأكثر تعرضًا للهجمات بـ1919 هجومًا (313 صاروخًا و1606 مسيّرات)، تليها الكويت بـ761 هجومًا (254 صاروخًا و507 مسيّرات)، ثم البحرين التي اعترضت 337 هجومًا (125 صاروخًا و212 مسيّرة).

وفي قطر، بلغ إجمالي الهجمات 253 هجومًا (170 صاروخًا و81 مسيّرة) إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين من طراز "سوخوي24". أما السعودية فسجّلت 322 هجومًا (25 صاروخًا و297 مسيّرة) استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية وحقل شيبة وقيادات عسكرية.

وفي الأردن، أعلنت المملكة التصدي لـ204 صواريخ ومسيّرات استهدفت مواقع حيوية. بينما كانت سلطنة عُمان الأقل تعرضًا للهجمات، إذ رُصدت 16 مسيّرة، بعضها أصابت منشآت وقود في صلالة ومناطق صناعية في صحار، وفق وكالة الأناضول.