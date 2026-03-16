السفير التركي يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع

قدم سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز، أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية الاثنين، سلّم يلماز أوراق اعتماده إلى الرئيس الشرع خلال مراسم أقيمت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

وشارك في المراسم وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.

وفي تدوينة على حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية كتب يلماز: "قدمت أوراق اعتمادي سفيرا فوق العادة ومفوضا من الجمهورية التركية لدى الجمهورية العربية السورية، إلى الرئيس السيد أحمد الشرع".

وأضاف: "سأواصل العمل بكل جهدي لنقل علاقاتنا مع سوريا الشقيقة إلى مستويات أعلى في جميع المجالات، وتعزيز وترسيخ أسس تعاوننا المؤسسي، وتقوية الروابط القوية القائمة بين بلدينا".

وعُيّن يلماز سفيرا لتركيا لدى دمشق في 19 نوفمبر 2025 بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.