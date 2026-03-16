أعلنت السلطات اللبنانية، الاثنين، تسجيل أكثر من مليون نازح منذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل في 2 مارس.

جاء ذلك على وقع الغارات المتواصلة التي تشنها الدولة العبرية على جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية.

وأوردت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة في تقريرها اليومي أن "إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا: 1,049,328"، من بينهم أكثر من 132 ألفا في مراكز إيواء بلغ عددها 622.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بدء عملية برية بجنوبي لبنان، وأن مئات آلاف اللبنانيين لن يعودوا إلى منازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمالي إسرائيل.

وقال كاتس خلال اجتماع تقييم أمني: "بدأ الجيش عملية برية في لبنان لإزالة التهديدات وحماية سكان الجليل والشمال"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وفي 2 مارس، بدأ حزب الله استهداف مواقع عسكرية لإسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ضمن عدوان مستمر على إيران منذ 28 فبراير الماضي.

ووسعت إسرائيل، في 2 مارس، غاراتها لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوبي وشرقي لبنان، وبدأت في اليوم التالي توغلات برية محدودة في الجنوب، لكن "حزب الله" أعلن تصدي مقاتليه لها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان بعضها منذ عقود والبعض الآخر احتلته خلال الحرب الأخيرة على البلد العربي بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.