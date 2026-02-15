طالب الإعلامي محمد علي خير، الحكومة، بضرورة أن تتضمن الحزمة الاجتماعية المنتظر إعلانها خلال الساعات المقبلة «نصيبا وافرا» من الدعم لأصحاب المعاشات.

ودعا خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس» إلى عدم التمييز بين العاملين في الحكومة وأصحاب المعاشات، فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية المقرر إعلانها من رئيس الوزراء، الأحد، قائلا: «أنا أقترح على رئيس الوزراء أن تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية نصيبا وافرا لأصحاب المعاشات».

واعتبر أن الحكومة الجديدة «ترمي بياضها» بالإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة، عقب حلف اليمين، مشددا أن الاختبار يكمن في التعامل مع ملفات «شديدة الصعوبة».

وشدد على ضرورة إيجاد «حل جذري» للفجوة بين الأجر والقدرة الشرائية، قائلا: «على الحكومة أن تجد حلا جذريا ما بين الأجر والمشتريات، المرتب خلاص مابقاش يكفي.. فكرة الـ 7 آلاف دي مابقتش تنفع، ودي مش شغلتي كمواطن، دي شغلة الحكومة، هي اللي تقول هتعدل الحد الأدنى للأجور إزاي؟!».

وطالب بضرورة «إعادة هيكلة» لرواتب الموظفين القدامى الذين يعملون منذ 10 أو 15 عاما، وألا تقتصر على زيادة الحد الأدنى للأجور للمعينين الجدد.

وأشار إلى احتلال مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة في هيكل الأجور عالميا، قائلا: «مرتبة متدنية جدًا لا تليق بمصر، متنفعش الأجور بهذا الشكل في مصر».

وأشاد بتوجه الحكومة لفتح وحدات سكنية بنظام الإيجار، مؤكدا أن ذلك سيحمي المواطن من «تعنت ملاك القطاع الخاص» وعقود السنة الواحدة.

ودعا إلى تنفيذ مشروع «حياة كريمة» مخصص لـ 11.5 مليون صاحب معاش، أسوة بالمشروع الرئاسي الموجه للقرى، قائلا: «أصحاب المعاشات في مصر بالكامل يحتاجون إلى مشروع حياة كريمة مثل المشروع الرئاسي حياة كريمة الخاص بالقرى الأكثر فقرًا».

وناشد الحكومة «عدم مفاجأة المواطنين» بزيادة في أسعار الكهرباء أو الخدمات هذا العام، لافتا إلى أن معاشات الكثيرين التي تتراوح بين 2000 إلى3000 جنيه لا تغطي تكاليف أدوية السكر والضغط وقيمة الإيجار.