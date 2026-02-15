قال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة بمجلس الشيوخ، إن انتخابات مجلس النواب الأخيرة عقب فيتو الرئيس عبد السيسي اتسمت بالجدية والتنافس الحقيقي، مشددًا على أن كل من نجح نجح بجهده.

وأشار "مسلم" خلال لقاء مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم السبت، إلى أن بعض الذين لم يحالفهم التوفيق حاولوا تصدير صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم تعرضوا للظلم، معتبرًا أن مثل هذه الظواهر تتكرر، لكن المشهد العام هذه المرة كان أكثر جدية وانضباطًا.

وأضاف أن دائرة منيا القمح حظيت باهتمام وشهدت إقبالًا كبيرًا من الناخبين، واصفًا إياها بـ "الدائرة الغريبة" نظرًا لطبيعة المنافسة فيها، معربًا عن احترامه لأحكام محكمة النقض بشأنها.

وتابع أن الانتخابات لا تُحسم بالشعبية العامة أو الخطاب الجماهيري فقط، فالمرشح الذي يحقق نجاحًا في نطاق محدود قد لا يحقق النتيجة نفسها إذا خاض المنافسة على نطاق أوسع، منتقدًا ما وصفه بـ "الظاهرة الأسوأ" في الانتخابات، وهي تدخل المال في العملية الانتخابية.

وكانت محكمة النقض، قضت ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 على المقعدين الفرديين بدائرة منيا القمح، والتي أُعلن فيها فوز كل من محمد سامي علي السيد، وشهرته محمد شهدة، وخالد عبد الرحمن عبد الله، وشهرته خالد مشهور، من الجولة الأولى.